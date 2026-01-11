SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil garantiu neste domingo (11) sua participação no bobsled 4-man nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão/Cortina D'Ampezzo 2026 após o trenó de Edson Bindilatti ficar na terceira colocação na etapa de Lake Placid da Copa América da modalidade.

Essa será a sexta edição olímpica do atleta responsável por colocar o bobsled brasileiro nas grandes competições. Em Pequim 2022, ele estava no trenó que chegou a quarta descida no 4-man.

Junto de André Luiz, Edson Martins e Tauler Zatti, o trenó brasileiro fez o tempo de 1:58.91, terminando na terceira colocação da etapa e conquistaram o bronze no Campeonato Pan-Americano. O resultado fez Bindilatti chegar a 25ª colocação do ranking da IBSF (Federação Internacional de Bobsled e Skeleton) e garantir a vaga nos Jogos.

O país ainda tenta classificar um segundo trenó, pilotado por Gustavo Ferreira e para isso, irão disputar a Copa da Europa na Áustria em busca da segunda vaga. O período de classificação termina em 19 de janeiro.