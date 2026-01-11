SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG estreou neste domingo (11) no Campeonato Mineiro com um empate em casa por 1 a 1 contra o Betim. Reinier marcou para o Galo e Diego Jardel foi quem fez para o time do interior.

O alvinegro de Belo Horizonte jogou com um time misto e muitos jogadores mais jovens, enquanto alguns jogadores de mais destaque ainda esperam pra retornar como Hulk, que estava presente na Arena.

O gol de Reinier foi o primeiro do meia desde outubro de 2024, quando ainda jogava pelo Granada (ESP).

A partida teve um público abaixo, com 18.340 torcedores presentes.

O jogo

O Betim chegou logo no começo do jogo com Maycon Rangel aproveitando sobra e batendo pra fora com perigo para o gol atleticano. Aos 11, Rony cruzou para Cuello, que chutou na rede pelo lado de fora. 10 minutos depois, o Galo abriu o placar após Reinier tabelar com Rony e chutar na saída do goleiro.

A partida ficou mais calma e voltou a ficar mais agitada nos momentos finais. Aos 40, Cadu bateu forte de longe e goleiro espalmou. No minuto seguite, Vitão dominou na área e tentou de bicicleta, mas a bola foi pra fora.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Diego Jardel recebeu na intermediária, tirou da marcação e arrancou até a área. Ele ficou cara a cara com o goleiro e tocou por cima de Everson pra empatar o jogo pro Betim.

O Atlético-MG criava muitas chances mas não conseguia marcar. Aos 27, Cadu recebeu na área mas bateu fraco, desperdiçando uma boa chance de gol. Com 46, Rony tentou fazer de bicicleta após cruzamento mas a bola foi pra fora.

Já com 47, Reinier ficou cara a cara com o goleiro, mas Jory defendeu de joelhos e evitou o segundo gol atleticano. O Betim também teve sua oportunidade de fazer o segundo aos 53, quando Erick Salles pegou a bola na intermediária e driblou Everson, que tinha saído do gol, mas ele acabou batendo pra fora. No minuto seguinte, o Galo tentou no último lance, mas Murilo bateu pra fora.