SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol não tomou conhecimento do São Paulo na estreia pelo Campeonato Paulista. Neste domingo (11), no Maião, o time de Rafael Guanaes foi superior, sem grandes sustos, e venceu por 3 a 0, na primeira rodada do Estadual.
O estreante Lucas Mugni, Alesson e José Algo marcaram os gols do Mirassol na vitória sobre o São Paulo.
Na próxima rodada, na quarta-feira (14), o Mirassol visita o Primavera, às 19h. No dia seguinte, o São Paulo recebe o São Bernardo, no Morumbis, às 21h45.
Jogando em casa, o Mirassol foi efetivo para abrir 2 a 0 em menos de 20 minutos de jogo contra o São Paulo. O Tricolor teve mais a bola desde o começo da partida, mas a equipe de Rafael Guanaes foi mais objetiva e abriu o placar com Lucas Mugni, logo aos 6 minutos. Depois, aos 19', Alesson ampliou se aproveitando de falha de Ferraresi na saía de bola.
Após um primeiro tempo ruim, o São Paulo melhorou na etapa final com as entradas de Ferreira e a estreia de Danielzinho. O camisa 11 foi o principal jogador do Tricolor no segundo tempo, buscando a bola e tentando criar jogadas de perigo. Foi dele a melhor jogada do São Paulo, servindo Cédric, que finalizou para fora.
Gols e lances importantes
Que estreia! Contratado pelo Mirassol nesta janela de transferências, Lucas Mugni não demorou para balançar as redes pelo seu novo clube. Logo aos 6 minutos, após finalização de Shaylon na trave, o argentino aproveitou o rebote e finalizou de primeira para as redes.
Mirassol amplia. Pouco depois, aos 19 minutos, o time da casa já ampliou o placar. Após falha de Ferraresi na saída de bola, Alesson avançou com a bola pelo lado esquerdo e tentou tocar para o meio. A bola desviou em Alan Franco e foi contra o próprio gol. O tento foi confirmado para Alesson.
Primeira boa chance do Tricolor. Depois de um primeiro tempo ruim, o São Paulo voltou do intervalo um pouco melhor. Aos 12 minutos, Ferreira, que entrou na etapa final, fez boa jogada e tocou para Cédric. O lateral finalizou rasteiro e mandou perto da trave de Walter.
Mirassol responde! Logo após a chance do São Paulo, o Mirassol também chegou com perigo. Em contra-ataque, Lucas Mugni cortou a marcação e finalizou colocado, mas Rafael defendeu.
Cartão vermelho! Se a situação do São Paulo já não era animadora, ficou ainda pior na reta final da partida. Aos 37 minutos, o lateral-direito Maik, que entrou durante o segundo tempo, foi expulso após entrada dura em Daniel Borges.
FICHA TÉCNICA
Mirassol 3 x 0 São Paulo
Campeonato: Paulista (1ª rodada)
Data: 11/01/2026
Local: Maião, em Mirassol (SP)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartões amarelos: Neto Moura (MIR), Ferraresi (SAO)
Cartões vermelhos: Maik (SAO)
Gols: Lucas Mugni, do Mirassol, aos 6'/1ºT, Alesson, do Mirassol, aos 19'/1ºT, José Algo, do Mirassol, aos 44'/2ºT
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares (Maik), Bobadilla, Alisson (Danielzinho), Marcos Antônio e Nicolas (Ferreira); Tapia (Lucas Moura) e Luciano (Lucca). Técnico: Hernán Crespo.
Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura (Yuri Lara), Aldo Filho, Lucas Mugni (Galeano) e Shaylon (Eduardo); Alesson (Carlos Eduardo) e André Luis (Renato Marques). Técnico: Rafael Guanaes.