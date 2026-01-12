SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol reestreou com a camisa do Santos em grande estilo: titular na vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, o camisa 9 quebrou um jejum ao balançar as redes e repetiu o que fez em 2018, na sua 2ª passagem pelo Santos.

O atacante encerrou uma sequência de 11 jogos sem marcar. O último gol do jogador de 29 anos havia ocorrido no dia 5 de outubro, em Cruzeiro 1 x 1 Sport.

Gabigol celebrou o feito reforçando os contratempos da semana. Anunciado no dia 3 de janeiro, ele emendou treinamentos e sofreu com o calor da Vila Belmiro diante do Novorizontino.

"Era uma vitória que precisávamos fazer em casa. Uma semana de treinos é muito desgastante, e está muito calor. Treinamos em dois períodos. Mas temos que vencer em casa de qualquer jeito", disse Gabigol, à HBO Max.

Ele encerrou um jejum que ficou marcado por pênalti perdido contra o Corinthians. Na volta da semifinal da Copa do Brasil, ele entrou em campo basicamente para as penalidades máximas, mas virou vilão ao desperdiçar a cobrança que daria vaga aos mineiros na decisão.

O ano virou, ele voltou ao Santos e repetiu o que fez em 2018, quando havia retornado ao Santos após passagens apagadas pela Inter de Milão e pelo Benfica.

Naquela temporada, Gabigol também estreou com a camisa santista balançando as redes. Ele atuou como titular contra a Ferroviária, pelo Paulistão, e marcou no 2º tempo -aquela partida, no entanto, acabou empatada por 2 a 2.

O início daquela passagem do atleta, aliás, foi mágico: o atacante foi às redes nas três partidas seguintes, incluindo um clássico contra o São Paulo fora de casa. Os supersticiosos de plantão já podem se animar: na quarta, o Santos enfrenta o Palmeiras como visitante.