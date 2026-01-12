SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A aposta do técnico Abel Ferreira por Luighi, sacando o jovem de 19 anos da Copinha e o alçando como titular na estreia do Palmeiras no Paulistão, gerou resultado positivo: foi do atacante o gol que garantiu a 1ª vitória palmeirense em 2026.

Luighi comandou o ataque do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa. O duelo, ocorrido no sábado, foi válido pela 1ª rodada do Estadual.

Abastecida por Sosa e Mauricio, a joia da base preencheu o espaço deixado pelas estrelas Vitor Roque e Flaco López, que não foram relacionados. O primeiro sofreu uma entorse durante um treino na última semana, enquanto o segundo está gripado.

Ele também superou a concorrência de Bruno Rodrigues. O atacante de 28 anos, que desrespeitou as normas do clube ao participar de um jogo de futebol nas férias, atuou apenas por dez minutos ao entrar justamente no lugar do autor do gol.

Depois do jogo, Luighi foi elogiado pela "malandragem" pelo técnico Abel Ferreira. O português ainda destacou a facilidade que o jovem tem para "segurar a bola".

"O Luighi é um jogador da base. Trabalhamos há muitos anos com ele. Espero continuar com ele. Ele nos dá um ataque com profundidade, é um jogador malandro e que consegue segurar a bola. Mais do que tudo: é um jovem. Temos que fazer com jovens o que outros fazem com homens experientes. Temos que usar outros recursos para batermos com eles, como sempre fizemos", disse Abel, em entrevista coletiva.

Luighi fica à disposição para o clássico do Alviverde contra o Santos, que será realizado na quarta. O jovem pode continuar exibindo sua "malandragem" com uma das vagas no ataque -a depender das recuperações dos titulares habituais Vitor Roque e Flaco López.