SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo renovou sua parceria com a Shopee para 2026. O clube carioca vai embolsar R$ 13 milhões na temporada, R$ 1 milhão a mais do que no primeiro contrato, estipulado no ano passado.

A reportagem teve acesso a detalhes da renovação de contrato entre as partes.

O contrato foi renovado no dia 7 de janeiro, com aprovação do Conselho Deliberativo. Além dos R$ 13 milhões, o Flamengo também ganhará R$ 1 milhão em ações na loja da Shopee.

A marca continuará estampando a manga das camisas do time masculino e feminino do Flamengo. O time sub-20 do clube carioca também será contemplado.

A plataforma exclusiva do Flamengo na Shopee será mantida. Segundo as partes, a loja rendeu excelentes números a marca, especialmente no segundo semestre, quando cresceu 75% devido aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

A parceria considerou a contagem de decibéis um dos grandes sucessos. Os torcedores flamenguistas atingiram 130, com a força da voz, a melhor marca do Brasil.

Foram resgatados mais de 220 mil cupons exclusivos das camisetas do Flamengo. A linha "Origens", em homenagem aos 130 anos do clube, vendeu mais de 12 mil produtos.

"Decidimos seguir juntos com base em três pilares: confiança, inovação e expansão. A Shopee se mostrou um parceiro sólido, comprometido com o calendário do futebol brasileiro e com a criação de iniciativas relevantes ao longo da temporada. Além disso, compartilhamos a visão de explorar o social commerce e oportunidades do aplicativo para aproximar ainda mais atletas e torcida", disse Marcos Senna, diretor de marketing do Flamengo.

A renovação foi de apenas um ano porque o Flamengo tem planos. A reportagem apurou que, no futuro, o clube carioca quer criar uma plataforma de marketplace própria.

Além da Shopee, o Flamengo tem outras oito marcas na sua camisa. A Betano, patrocinador máster, e a Adidas, fornecedora de material esportivo, puxam a fila com mais de R$ 300 milhões anuais combinados.

VEJA TODOS OS PATROCÍNIOS NA CAMISA DO FLAMENGO

- Betano (máster) - R$ 268 milhões

- Adidas (fornecedor) - R$ 70 milhões

- BRB (omoplata) - R$ 25 milhões

- Shopee (manga) - R$ 12 milhões

- Hapvida (costas) - R$ 25,8 milhões

- Assist card (barra traseira) - R$ 10,8 milhões

- ABC da Construção (calção) - 5,5 milhões

- Texaco (número) - R$ 4,2 milhões

- Zé Delivery (meião) - R$ 4,2 milhões