SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora do ATP 250 de Adelaide, João Fonseca caiu para a 30ª colocação do ranking mundial da ATP. Mesmo assim, ele será cabeça de chave caso dispute o Australian Open.

O brasileiro, que ainda não estreou na temporada, caiu uma posição. Ele foi ultrapassado por Brandon Nakashima (EUA), vice-campeão do ATP 250 de Brisbane. Fonseca iniciou a temporada na 24ª colocação.

Ele corre o risco de deixar o top-30 até o fim desta semana. Isso porque até seis tenistas - hoje com pontuação inferior à do carioca - podem ultrapassá-lo a depender dos respectivos resultados em Adelaide.

Fonseca, porém, já está garantido entre os 32 cabeças de chave no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. Isso porque o torneio utilizará o ranking de hoje para montar seu chaveamento. Além disso, britânico Jack Draper (11º) e o dinamarquês Holger Rune (16º), lesionados, não disputarão o Grand Slam, o que deu uma folga maior ao brasileiro.

A presença de João Fonseca, porém, é incerta. O tenista sofre um incômodo na região lombar e perdeu já dois torneios no ano. O brasileiro afirmou que tem se sentido melhor a cada dia, mas evitou garantir presença no Grand Slam australiano, que começa na próxima semana.

A equipe explicou que o atleta tem a "coluna retificada" e que "a lombar é a área mais sensível do corpo dele", o que requer cuidados constantes. Além disso, Fonseca sofreu uma fratura por estresse há cinco anos, quando ainda era juvenil.