(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil confirmou força total no Mundial Júnior da WSL. Após tropeços na estreia, os quatro surfistas brasileiros que caíram para a repescagem venceram seus confrontos nesta segunda-feira e garantiram vaga nas oitavas de final da competição disputada em Urbiztondo Beach, em San Juan, nas Filipinas.

KLAUSSNER BRILHA

No masculino, o grande destaque do dia foi Gabriel Klaussner. Em sua primeira participação em um Mundial Júnior, o brasileiro venceu um duelo dramático contra o espanhol Alfonso Suarez, atual campeão europeu da categoria, por 12,33 a 10,93.

Precisando da maior nota da bateria nos segundos finais, Klaussner encontrou uma onda decisiva a 25 segundos do fim e arrancou um 7,33 ?a maior nota do dia? para virar o confronto no apagar das luzes.

Foi tenso demais. Eu sabia que não era uma onda muito grande, mas sabia que ela era boa e que tinha potencial. Fiquei muito feliz de conseguir essa nota e avançar para a próxima bateria. Eu sabia que era a onda que eu precisava, mas surfar ela foi assustador. Minhas pernas estavam tremendo. Mas fico feliz de ter conseguido mostrar um bom surfe e, de novo, passar a bateria Gabriel Klaussner

Ainda entre os homens, Ryan Kainalo superou o sul-africano Ben Esterhuyse por 10,43 a 7,37, enquanto Rickson Falcão levou a melhor sobre o indonésio Dylan Wilcoxen, vencendo por 10,83 a 8,76. Com os resultados, os três brasileiros seguem vivos na disputa por uma vaga nas quartas de final.

LUARA AVANÇA

No feminino, Luara Mandelli manteve o aproveitamento perfeito do país ao derrotar a japonesa Sumomo Sato por 10,10 a 8,47, garantindo sua classificação às oitavas e fechando o dia com 100% de vitórias brasileiras na repescagem.

Os quatro classificados se juntam a Laura Raupp, única brasileira a vencer logo na estreia e que já estava automaticamente garantida nas oitavas de final. Atual campeã brasileira e sul-americana, ela segue como um dos principais destaques do país na competição.

PRÓXIMA CHAMADA

A próxima chamada do Mundial Júnior da WSL acontece nesta segunda-feira (12), às 20h30 (horário de Brasília). As disputas têm transmissão ao vivo pelo aplicativo, site e canal oficial da WSL no YouTube.