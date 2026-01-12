SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não é o único interessado no meio-campista Thiago Almada, do Atlético de Madri, e pode ter concorrência de dois gigantes europeus.

O QUE ACONTECEU

O Alviverde gostaria de contar com o jogador, mas quer negociar valores com o Atlético. O clube paulista não quer pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões na cotação atual) só por 50% dos direitos econômicos do jogador, pedida dos espanhóis para abrir a negociação.

O Grêmio também manifestou interesse em contar com o meia argentino: por empréstimo, com opção de compra. Os colchoneros, contudo, trabalham com uma eventual saída em definitivo.

O campeão do mundo também está no radar da Juventus. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o argentino não é prioridade, mas está na lista de estrangeiros monitorados pela Velha Senhora.

O Benfica aparece como outro interessado, e já teria aberto conversas com o Atleti pelo jogador. Segundo a emissora Tyc Sports, da Argentina, os portugueses negociam um empréstimo com opção de compra. O veículo, porém, aponta a negociação como "complexa e pouco provável".

O jornal português Record, porém, afirmou que "Thiago Almada não interessa ao Benfica". O tabloide aponta que, neste momento, o nome do jogador "não está em cima da mesa" do time de José Mourinho.

O Atleti pagou 21 milhões de euros (R$ 135 milhões) para tirar o jogador do Lyon no meio do ano passado. O clube espanhol ficou com 100% dos direitos econômicos do atleta.

ALMADA QUER SAIR

Desde que chegou ao clube espanhol, Almada não conseguiu o mesmo destaque de quando atuou no Botafogo e Lyon. O meia de 24 anos atuou em 16 dos 27 jogos do Atleti na temporada, mas foi titular em apenas 6 oportunidades, marcou 2 gols e deu 1 assistência. No total são 587 minutos (cerca de 6,5 partidas).

O meia quer deixar o Atlético de Madri para ser protagonista em outra equipe, segundo a TyC Sports. Ele quer atuar mais para seguir no radar de Scaloni na seleção argentina às vésperas da Copa do Mundo.

Almada entra nos moldes de reforços que o Palmeiras procura: que já tenha sido campeão em outro lugar e que mude o patamar do elenco. O meia argentino fez parte do elenco do Botafogo campeão da Copa Libertadores e Brasileirão de 2024, e da Argentina campeã mundial no Qatar em 2022.