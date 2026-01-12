RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo se acertou com Lucas Paquetá para o retorno do meia ao clube. Agora, o Rubro-negro negocia com West Ham, da Inglaterra, para a liberação do jogador.

O QUE ACONTECEU

Paquetá já manifestou ao clube inglês o desejo de retornar ao lugar que o revelou para o futebol. O West Ham, por sua vez, tem sondagens de outras equipes, mas a vontade do atleta pode pesar na negociação. A informação inicial foi dada pelo jornal inglês "The Guardian" e confirmada pelo UOL.

O Flamengo, porém, precisará desembolsar um alto valor pela contratação de Paquetá. Ele tem contrato com o West Ham até dezembro de 2027.

Cria do Rubro-Negro, Paquetá está no futebol europeu desde a temporada 2018/2019. Neste período, ele defendeu o Milan, da Itália, o Lyon, da França, e o West Ham, clube que defende desde 2022.

O meia nunca escondeu o desejo de retornar o Flamengo. Em recente entrevista ao "Fantástico", ele revelou ter conversado com o clube em duas oportunidades, e em uma delas chegou a conversar com Filipe Luís.

"Foram dois momentos diferentes. O primeiro momento era ainda quando o (Marcos) Braz estava estava no Flamengo, existiu esse contato. Eu sei do desejo do Flamengo, e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube, então é algo que sempre acontece", disse Paquetá, ao Fantástico, em novembro.

"(...) O segundo momento, por incrível que pareça, foi quando eu já sabia que poderia continuar jogando normalmente. Foi quando eu senti mais vontade ainda de voltar ao Flamengo. Talvez eu nem pudesse falar isso, mas eu tive algumas conversas com o Filipe (Luís), que é um amigo, além do trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Eu realmente demonstrei o desejo de voltar e também demonstrei aos meus empresários".

O retorno ao Brasil pode ajudar no desejo do jogador em estar na Copa do Mundo de 2026. Paquetá. O meia já integrou a lista de Carlo Ancelotti no ano passado.

Paquetá esteve envolvido em polêmica relacionada a apostas esportivas. Ele foi absolvido no meio do ano passado, após a Comissão Reguladora considerar que acusações feitas pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) não foram comprovadas. O meia foi denunciado em maio de 2024, após, supostamente, ter violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas em quatro partidas ?ocasiões em que foi punido com cartões amarelos.