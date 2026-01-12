SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians encaminhou a contratação do lateral-direito Pedro Milans, ex-Peñarol.

Milans está livre no mercado após deixar o Peñarol. Ele tem 23 anos e tem acordo com o Corinthians por três temporadas. A assinatura depende apenas da aprovação do jogador nos exames médicos.

O defensor será o terceiro reforço do Corinthians para 2026. O clube já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista, que estava livre no mercado, e tem acordo com o meio-campista Matheus Pereira, que chega por empréstimo, vindo do Fortaleza.

Milans foi revelado pelo Juventud-URU e chegou ao Peñarol em 2022. No clube, foram 111 jogos disputados, um título do Campeonato Uruguaio e um da Copa do Uruguai.

O lateral chega para preencher uma lacuna no elenco corintiano. Atualmente, Matheuzinho é o titular da posição e tem João Vitor, o Jacaré, como seu concorrente, mas o jovem fez apenas um jogo com Dorival Júnior no comando, neste domingo (11). Antes, o treinador preferia improvisar atletas como Félix Torres, José Martínez e Charles na função.

A contratação segue o plano da diretoria corintiana. Livre do transfer ban, mas sem dinheiro, a cúpula comandada pelo presidente Osmar Stábile e pelo diretor executivo Marcelo Paz definiu que o Corinthians iria ao mercado, mas não faria gastos elevados.

As negociações entre Corinthians e Milans foram divulgadas inicialmente pelo ge e confirmadas pelo UOL.