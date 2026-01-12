SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians teve três novidades na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (12), após a vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, no domingo (11), pela estreia do Cameponato Paulista.

O zagueiro Gabriel Paulista, o volante Raniele e o atacante Yuri Alberto estiveram presentes na atividade.

REFORÇO CONFIRMADO

Gabriel Paulista treinou pela primeira vez com o restante do elenco. O jogador foi anunciado pelo Timão neste domingo, com contrato válido até o fim de 2027.

O defensor já havia realizado algumas atividades físicas no fim de semana, mas de forma individual. Ele chegou a São Paulo na última sexta-feira.

DE VOLTA AO BRASIL

Yuri Alberto também fez o primeiro treinamento de 2026 com o restante do plantel corintiano nesta segunda-feira. Ele, porém, já havia feito alguns trabalhos isolados desde que regressou da Itália, na sexta-feira.

O centroavante atrasou o início dos trabalhos com o elenco nesta temporada para resolver questões burocráticas relacionadas ao seu passaporte europeu. Por isso, passou alguns dias na Itália.

Ele havia comunicado o clube no fim do ano passado e foi liberado pelo então departamento de futebol, à época liderado por Fabinho Soldado, que deixou o Corinthians no fim de 2025.

Na semana passada, o Corinthians recebeu uma proposta de 22 milhões de euros (R$ 138,1 milhões, na cotação atual) por Yuri Alberto, mas recusou. O clube deseja receber esse valor, mas apenas pela parte que possui dos direitos econômicos jogador ?50%, mas com o compromisso de repassar 10% do negócio para André Cury, empresário do atleta. A oferta dos italianos é pela totalidade do jogador, que faria com o Timão ficasse com cerca de 10 milhões de euros, repassando o restante para Cury e o Zenit, da Rússia, que possui metade dos direitos do centroavante.

RANIELE QUASE PRONTO

Recuperado de dores no tornozelo esquerdo, o jogador treinou durante praticamente todo o período da atividade desta segunda-feira. Raniele deixou o campo apenas alguns minutos antes do fim, enquanto alguns atletas faziam complementos de finalização.

O volante iniciou 2026 realizando trabalhos específicos de recondicionamento físico, após ser relacionado no sacrifício para os jogos decisivos da Copa do Brasil no ano passado

UM REFORÇO NA ÁREA E OUTRO PRÓXIMO

O meia Matheus Pereira já esteve no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira, conforme apurou o UOL. O jogaor, porém, não apareceu durante o treinamento do elenco profissional.

O reforço corintiano realizará exames médicos e está próximo de ser anunciado oficialmente pelo clube. Ele chega ao Timão emprestado pelo Fortaleza até o fim do ano, com opção de compra fixada.

O Timão também aguarda a chegada do lateral-direito uruguaio Pedro Milans, que está sem clube desde que não renovou contrato com o Peñarol. O jogador chega ao Corinthians com vínculo válido por três temporadas, restando apenas a realização dos exames médicos para que o acerto seja oficializado.

SEGUEM FORA

O volante José Martínez e o atacante Memphis Depay seguiram como baixas, enquanto Rodrigo Garro fez um trabalho separado.

Martínez segue na Venezuela, aguardando os trâmites burocráticos para a emissão do seu novo passaporte. Não há previsão para o retorno do meia.

Memphis trata a parte física neste início da temporada, após um trabalho especial para o tratamento de um edema ósseo no joelho esquerdo sofrido no fim do ano passado.

Rodrigo Garro, por sua vez, faz trabalhos para manter o ritmo e o condicionamento, enquanto se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo realizada na semana passada.