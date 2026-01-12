KLAUS RICHMOND

SANTOS

Igor Thiago já marcou 16 gols pelo Brentford na Premier League e está atrás somente de Erling Haaland, do Manchester City, autor de 20 Revelado por time pequeno do Paraná, atacante superou infância difícil, perda precoce do pai e lesão para viver melhor momento da carreira

(FOLHAPRESS) Em 12/01/2026 13h00

Vice-artilheiro do Campeonato Inglês pelo Brentford, com 16 gols, e agora maior goleador brasileiro em uma única edição da liga mais badalada do mundo --ultrapassando a marca antes dividida por Roberto Firmino, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli--, o atacante Igor Thiago, 24, vive o auge, sem esquecer os calos do passado.

Apesar do sucesso recente em solo britânico, não são poucos os momentos em que ainda recorda ao telefone com a mãe, Maria Diva do Nascimento, da infância difícil na Cidade Ocidental, município de Goiás próximo ao Distrito Federal.

"Recentemente, lembrei com o Thiago e a esposa dele de um carrinho de mão que ganhou de um vizinho, o seu Severino, para poder carregar frutas na feira aos finais de semana. Quase choramos de novo falando disso", conta Maria Diva à Folha.

O ato de generosidade jamais foi esquecido, assim como um episódio doloroso vivido por Maria Diva quando Thiago tinha apenas nove anos, que marcou profundamente a família.

"Todos se reuniam na casa da minha mãe e sempre levavam algum prato de comida, mas eu não tinha condições naquele momento. Criava os meninos sozinha, trabalhava como gari. Uma pessoa começou a me humilhar, dizendo que eu só levava meus filhos para comer às custas dos outros. Peguei as crianças e fui embora chorando", recorda.

No caminho, Igor Thiago abraçou a mãe chorando e disse a ela que mudaria a realidade da família. "Essa promessa jamais foi esquecida", completa.

O hoje goleador foi introduzido ao futebol pelo irmão mais velho, Maycon Richard Júnior, no projeto Grêmio Ocidental, liderado por Sérgio Gonçalves, a quem chama carinhosamente de pai ou de Sergião. O trabalho desenvolvido por ele recebe crianças do chamado "terceiro setor" no Distrito Federal.

Thiago iniciou no futsal aos oito anos e, pouco depois, começou a se destacar nos gramados, mas sofreu um baque no caminho com a perda precoce do pai, aos 13 anos.

Gonçalves passou a cuidar de perto do pupilo e usou barreiras como a distância de nove quilômetros que separavam a casa em que morava, no bairro Dom Bosco, do campo de terra batida conhecido como "Terrão", para incentivá-lo.

Artilheiros da Premier League*

Erling Haaland - Manchester City - Noruega - 20 gols Igor Thiago - Brentford - Brasil - 16 gols Antoine Semenyo - Manchester City - Gana - 10 gols Dominic Calvert-Lewin - Leeds United - Inglaterra - 9 gols Hugo Ekitiké - Liverpool - França - 8 gols Danny Welbeck - Brighton and Hove Albion - Inglaterra - 8 gols Jean-Philippe Mateta - Crystal Palace - França - 8 gols Bruno Guimarães - Newcastle United - Brasil - 8 gols Junior Kroupi - Bournemouth - França - 7 gols Nick Woltemade - Newcastle United - Alemanha - 7 gols *até a 21ª rodada da temporada 2025/26

Ele percorria diariamente o trajeto andando ou correndo todos os dias, transformando a logística precária em treino de condicionamento físico. Pastor evangélico, o treinador de formação ainda aconselhava e acompanhava seu desempenho escolar.

"Digo que Thiago é um menino que nasceu para fazer gols, mas sempre falo que o seu diferencial era querer muito mais do que os outros. Ele sabia onde queria chegar", conta o treinador.

"Ele dizia a todo tempo que o Thiago seria jogador, só falava isso. Às vezes, aparecia em casa com chuteira para ele treinar, com meião que não tinha condições de comprar. Nunca desistiu do meu filho", afirma Maria Diva.

A insistência fez com que despertasse a atenção do ex-atacante Tico, que defendeu clubes como São Paulo, Athletico-PR e Coritiba. O então olheiro do Furacão levou Igor Thiago para três períodos de testes no clube, que terminaram sem aprovação. As voltas quase o levaram a desistir.

"Em um dos períodos de testes, ele viveu um momento de depressão. Me ligava todos os dias chorando: 'Pai, não estou aguentando, vou desistir'. Mas sempre o acalmava, o apoiava a seguir", conta Sérgio Gonçalves.

"Em uma das voltas para casa, cheguei para o almoço e estava deitado, desanimado. Disse que havia parado de treinar, que não queria mais o futebol. Perguntei: 'Thiago, e aquela tal promessa que me fez?' Ele levantou na hora", acrescenta a mãe.

O camisa 9 se destacou na campanha de um Campeonato Paranaense sub-17. Chegou a jogar ainda três partidas como profissional, na terceira divisão do estado, antes de chamar atenção do Cruzeiro.

"Sempre foi diferente, com fome de aprendizado. Parte física invejável e um emocional muito forte. Fizemos trabalhos com a perna esquerda e de refino técnico. Brincava que ele não sabia cabecear. Outro dia marcou na Premier e o provoquei: 'Ó, agora vejo um jogador de verdade'", lembra Bruno Saymon, técnico do Verê.

Igor Thiago disputou a Série B pelo Cruzeiro, fazendo dez gols em 64 jogos, até ser negociado com o Ludogorets em 2022 por R$ 3,6 milhões. Em pouco mais de um ano na Bulgária, foi vendido ao Club Brugge. Foi campeão e artilheiro na Bélgica, com 29 gols e seis assistências, chamando a atenção do Brentford.

A chegada à Premier League por 30 milhões de libras (R$ 216 milhões) foi freada por um novo revés: uma grave lesão no menisco, em julho de 2024. Foram quatro meses sem atuar, comprometendo a primeira temporada, que terminou com oito jogos.

Agora recuperado e quebrando recordes, ele sonha convencer a comissão técnica da seleção brasileira a uma vaga na Data Fifa de março, para os amistosos contra França e Croácia, o último período para testes antes da Copa do Mundo. Seja como for, a promessa feita à mãe já foi cumprida.