SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras seguiu a preparação para o clássico contra o Santos, na quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista, e a novidade em campo foi o atacante Vitor Roque.

Vitor Roque participou de parte do treino integrado ao grupo e realizou também atividades individualizadas em separado. O camisa 9 sofreu uma entorse leve no tornozelo em um jogo-treino da semana e não foi nem para o banco na estreia do Paulistão, contra a Portuguesa.

O elenco realizou um trabalho tático com orientações de balanço, circulação e opções de passe, entre outros aspectos, além de jogos em campo reduzido com objetivos determinados pela comissão.

Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Raphael Veiga, Flaco López e Vitor Roque perderam a estreia contra a Lusa. O Palmeiras decidiu gerir riscos e administrar energia neste início de temporada.

A comissão técnica palmeirense que a temporada 2026 comece com apenas quatro dias de treino. Abel Ferreira fez uma reclamação pública à FPF antes do ano começar.