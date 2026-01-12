SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (12) a saída do técnico Xabi Alonso. A decisão foi tomada em comum acordo. Álvaro Arbeloa, até então comandante do Real Madrid Castilla (time B dos merengues), assume a equipe principal.
Xabi deixa o clube um dia após a perda da Supercopa da Espanha para o Barcelona. O time catalão venceu a final por 3 a 2.
O comandante tinha quase oito meses de clube. Ele foi anunciado no final de maio como substituto de Carlo Ancelotti, que foi para a seleção brasileira.
O treinador se despede com polêmicas envolvendo Vinicius Jr e Rodrygo e com o Real precisando correr atrás do Barça no Espanhol. O time merengue é o segundo colocado, com quatro pontos a menos em relação ao rival.
VEJA O COMUNICADO
O Real Madrid C.F. anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu vínculo como treinador da equipe principal.
Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois é uma lenda do clube e sempre personificou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa.
O clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho e dedicação durante este período e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa de suas vidas.