SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (12) a demissão do técnico Xabi Alonso, um dia após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha. Álvaro Arbeloa, treinador do Castilla -equipe B do clube-, vai assumir o comando do time principal.

A derrota foi o capítulo final de uma trajetória marcada por desentendimentos com alguns atletas, entre eles o brasileiro Vinicius Junior, além do desempenho irregular da equipe sob seu comando.

Em nota, o clube afirmou que o desligamento ocorreu em "comum acordo" e destacou que o ex-jogador "terá sempre o carinho e a admiração dos torcedores do Real Madrid, pois é uma lenda do clube e sempre representou os valores do Real Madrid".

Anunciado como técnico do Real em maio de 2025, Alonso também atuou pelo clube como jogador entre 2009 e 2014, período em que conquistou cinco títulos, entre eles a Champions League de 2013/14. Como treinador, ele deixa o cargo sem adicionar troféus à galeria.

Pouco depois de comunicar a saída de Alonso, o Real Madrid anunciou a promoção de Álvaro Arbeloa ao time principal. Técnico do Castilla desde junho de 2025, ele atua nas categorias de base do clube desde 2020.

Como jogador, Arbeloa defendeu o Real Madrid entre 2009 e 2016, disputando 238 partidas oficiais. Nesse período, conquistou oito títulos: duas Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, um Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Pela seleção espanhola, integrou uma geração histórica, conquistando a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e os Campeonatos Europeus de 2008 e 2012. Arbeloa disputou 56 partidas pela Espanha.