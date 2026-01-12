O Athletic entra em campo nesta segunda-feira (12), às 20h, para enfrentar o XV de Jaú, no Estádio Tonicão, em Assis, pela fase decisiva da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo pelo Canal do Paulistão, no YouTube. Invicto na primeira fase e dono de uma das melhores campanhas da competição, o Athletic chega confiante para o confronto, mas ciente do alto grau de dificuldade do duelo. O XV de Jaú avançou à fase eliminatória após terminar na segunda colocação do Grupo 8, com duas vitórias e uma derrota, somando seis pontos.

A trajetória do Esquadrão de Aço até aqui é marcada por equilíbrio, evolução ao longo dos jogos e um sistema defensivo consistente, características destacadas pelo técnico Allan Santhiago. Segundo o treinador, o desempenho apresentado reforça a confiança do grupo para a sequência da competição.

“A expectativa é a melhor possível. A gente vem fazendo uma grande competição. É um time muito consistente, muito sólido, que vem evoluindo durante a competição”, afirmou.

Allan ressaltou que o crescimento da equipe ocorreu de forma progressiva, jogo a jogo, fruto de planejamento e entendimento do modelo de jogo proposto pela comissão técnica.

“A gente vem evoluindo jogo a jogo. Isso mostra a capacidade do grupo de assimilar ideias e se adaptar às exigências da competição”, completou.

Sobre o confronto contra o XV de Jaú, o treinador fez questão de destacar a qualidade do adversário e o nível de maturidade do elenco paulista, considerado experiente para uma competição de base.

“A gente sabe da força do XV de Jaú, uma equipe que vem de um bom trabalho no Paulista, vem fazendo uma grande Copinha. É uma equipe muito consistente, muito experiente para o nível de base, com muitos atletas do último ano”, analisou.

Mesmo reconhecendo a dificuldade, Allan Santhiago garantiu que o Athletic entrará em campo fiel ao seu planejamento, com foco total na execução do modelo de jogo.

“A gente espera fazer mais um grande jogo, muito concentrado nas ações, muito planejado dentro do nosso modelo de jogo, para que a gente possa sair com resultado positivo”, disse.

O treinador também destacou o peso da responsabilidade e da camisa do clube neste momento decisivo da Copinha.

“A gente sabe da grandeza, da responsabilidade. Agora é unir forças, contar com pensamento positivo, para que a gente possa fazer mais uma grande partida e buscar a classificação”, concluiu.

O vencedor do confronto entre Athletic e XV de Jaú terá pela frente quem avançar do duelo entre Corinthians e Guarani, conforme o chaveamento definido pela Federação Paulista de Futebol.

