SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo acertou a contratação do goleiro Andrew, que estava no Gil Vicente, de Portugal. O jogador é esperado nesta terça-feira no Rio de Janeiro, para realizar exames e assinar em definitivo.

FINAL FELIZ

O clube carioca vai pagar R$ 9,4 milhões pela contratação. O Gil Vicente fica com 10% de vitrine, caso o Rubro-Negro resolva vender Andrew no futuro.

O contrato do goleiro é de quatro anos, ou seja, vai até dezembro de 2029. O UOL apurou que, para tê-lo de maneira imediata, o Rubro-Negro cedeu valores em dinheiro ao clube português.

Andrew e seu estafe já tinham acordo verbal com o Flamengo. Inicialmente, os representantes trouxeram proposta do Botafogo, mas, quando o Rubro-Negro entrou na jogada, preferiram a Gávea.

Prioridade no mercado do Flamengo, a posição de goleiro, agora, está servida. Rossi ganha uma "sombra" após a saída de Matheus Cunha, que assinou com o Cruzeiro. A informação inicial do acordo é do SBT Sports.