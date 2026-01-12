SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras inscreveu dois jogadores em sua lista do Campeonato Paulista. O zagueiro Koné (18) e o lateral esquerdo Arthur (20) são as novidades.
O QUE ACONTECEU
O zagueiro Koné, que apareceu nesta tarde no BID da CBF, foi incluído na lista A. Ele ainda não teve tempo na base palestrina, e por isso está na lista A. nesta segunda-feira (12), Abel Ferreira tem à disposição para a zaga Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti (inscrito na Copinha).
Já Arthur, do time sub-20, entra na lista B. O defensor é uma opção para Jefté, que sentiu uma lesão na coxa na estreia do Paulistão.
Segundo o regulamente do Paulistão, um clube pode ter até 35 jogadores inscritos na lista A. Se o Alviverde fizer uma nova contratação, o clube tem até 13 de fevereiro para registrá-lo na primeira fase.
*
VEJA AS LISTA DE INSCRITOS DO PALMEIRAS NO PAULISTA
Lista A
Goleiros: Weverton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba
Laterais: Piquerez, Jefté, Khellven e Giay.
Zagueiros: Bruno Fuchs, Murilo, Gustavo Gómez e Kone
Volantes: Emiliano Martínez, Marlon Freitas, Allan, Andreas Pereira, Lucas Evangelista
Meias: Maurício, Raphael Veiga e Felipe Anderson
Atacantes: Paulinho, Vitor Roque, Flaco López, Facundo Torres, Ramón Sosa, Bruno Rodrigues
Lista B
Erick Belé, Larson, Luighi, Benedetti, Luis Pacheco, Riquelme Fillipi, Robson e Arthur