SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Piloto que disputou a Fórmula 1 entre 2003 e 2005, o brasileiro Antonio Pizzonia foi detido nos EUA.
O piloto de 45 anos foi detido no Texas. Uma foto de Pizzonia logo após a detenção aparece no Montgomery County Police Reporter, site policial do condado de Montgomery.
Ele foi detido sob acusação de lesão corporal, segundo as autoridades.
Pizzonia, segundo o site TMZ, assistiu a um dos filhos em uma prova pouco antes da prisão ?ele esteve no Speedsportz Racing Park para acompanhar uma etapa do Superkarts USA Winter Series.
O brasileiro publicou um story ao lado da filha na manhã desta segunda-feira (12), o que sinaliza que ele foi liberado. O UOL procurou o ex-Fórmula 1 para um posicionamento diante do episódio, e a nota será atualizada assim que houver retorno.
Nascido em Manaus, Pizzonia chegou à F1 em 2003, quando defendeu a Jaguar. No ano seguinte, atuou pela Williams, e ficou na escuderia até 2005, já como piloto de testes. Ele soma 20 corridas na categoria.