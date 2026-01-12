SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antonio Pizzonia, brasileiro que correu na F1 entre 2003 e 2005, foi detido no último sábado (10), no Condado de Montgmorey, no Texas, nos Estados Unidos. Segundo o registro policial local, a prisão ocorreu por agressão com lesão corporal. O ex-piloto ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

De acordo com informações do portal TMZ, Pizzonia foi levado pelos policiais após um incidente ocorrido no Speedsportz Racing Park, onde acontecia uma etapa do Superkarts USA Winter Series, competição de kart da qual o filho do ex-piloto participava.

No Texas, a agressão com lesão corporal pode gerar uma pena de até um ano de prisão. A lei do estado também prevê a possibilidade de uma multa, que não pode exceder o valor de US$ 4 mil (R$ 21,5 mil) ou ainda uma punição combinada, com prisão e multa.

Nascido em Manaus, Pizzonia chegou à F1 em 2003, quando foi contratado pela extinta equipe Jaguar. No ano seguinte, atuou pela Williams. Ao todo, ele disputou 20 corridas na categoria. A melhor posição do brasileiro foi o sétimo lugar, em quatro provas distintas pela escuderia inglesa.

Ao longo de sua carreira como piloto, ele também competiu na Fórmula Vauxahall, Fórmula Renautl e na Stock Car.