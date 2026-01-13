SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira, ao ser derrotado pelo Guarani. O Bugre fez 2 a 1, deixou o Timão pelo caminho e avançou para a terceira fase.

Kewen e João Pires, um em cada tempo, marcaram os gols da equipe de Campinas na partida. Iago até diminuiu para o Corinthians nos acréscimos, mas não foi o suficiente.

O Bugre foi superior na primeira etapa e justificou o resultado positivo. O Corinthians voltou ao segundo tempo querendo jogo, mas desperdiçou chances e acabou sendo castigado no fim.

Com o resultado, o Guarani garantiu uma vaga no próximo mata-mata da Copinha. O adversário será o XV de Jaú, que estava no grupo do Corinthians e eliminou o Athletic nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O Timão, tão acostumado a grandes campanhas no torneio de base, dá adeus de maneira precoce. Agora, o foco do time sub-20 será nas competições CBF, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da categoria.

OS GOLS DA PARTIDA

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Kewen abriu o placar para o Guarani em cabeçada com estilo. Pin fez boa inversão de jogo achando Arthur, que cruzou na medida para o companheiro vencer o goleiro Matheus.

Após sofrer muita pressão, o Bugre encaminhou a vitória com João Pires. Vera entregou a posse nos pés do atacante, que saiu cara a cara e só deslocou o arqueiro para ampliar.

Oito minutos depois do gol de Pires, Iago diminuiu para o Corinthians. O zagueiro fez no melhor estilo centroavante. Após cruzamento de Nicollas, ele apareceu livre na pequena área para conferir.