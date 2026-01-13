(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil teve um dia de emoções mistas nesta terça-feira (13) no Mundial Júnior da WSL, disputado em San Juan, nas Filipinas. Dos cinco representantes que entraram no mar pelas oitavas de final, apenas dois conseguiram avançar às quartas da competição.

No masculino, o destaque ficou por conta de uma bateria 100% brasileira. Rickson Falcão e Ryan Kainalo se enfrentaram em um duelo equilibrado, decidido nos detalhes. Atual campeão sul-americano júnior, Rickson levou a melhor ao somar 13,97, contra 12,94 de Kainalo, garantindo vaga entre os oito melhores do evento.

Quem também segue vivo é Gabriel Klaussner. Depois de uma classificação dramática na repescagem, decidida nos segundos finais, o surfista de Ubatuba mostrou mais controle desta vez. Na terceira bateria da rodada, ele superou Keoni Lasa, do País Basco, por 14,10 a 10,56, confirmando o bom momento no campeonato e avançando às quartas de final.

Já no feminino, o dia foi duro para o Brasil. Laura Raupp, uma das atletas mais cotadas para brigar pelo título, acabou eliminada em um confronto sul-americano. Ela foi superada pela peruana Catalina Zariquiey, que venceu a bateria com um somatório de 13,66, contra 12,23 da brasileira.

Luara Mandelli também deu adeus à competição. Vinda da repescagem, a paranaense enfrentou uma adversária duríssima pela frente: Bella Kenworthy, surfista que integrou a elite do Mundial em 2025. A experiência pesou, e Luara acabou derrotada por 14,00 a 9,17.

PRÓXIMA CHAMADA

A próxima chamada do campeonato acontece nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília). A competição tem transmissão ao vivo pelo site, aplicativo e canal oficial da WSL no YouTube.