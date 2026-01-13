RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está otimista por um final feliz na negociação com o West Ham, da Inglaterra, por Lucas Paquetá, mesmo diante de algumas dificuldades. Para superá-las, o clube carioca tem alguns trunfos.

A NEGOCIAÇÃO

O clube inglês promete fazer jogo duro na negociação. A reportagem apurou que, nas primeiras investidas, o West Ham não se mostrou disposto a vender Lucas Paquetá neste momento.

O motivo é a situação da equipe na Premier League. No momento, os Hammers ocupam a 18ª posição, com 14 pontos, e são o primeiro clube na zona de rebaixamento.

O West Ham também não formalizou valores para negociar Paquetá. Porém, a reportagem confirmou que cifras em torno de 50 milhões de euros, cerca de R$ 320 milhões, seriam suficientes para o sonhado avanço.

A equipe carioca, por sua vez, mantém a confiança. Com dinheiro em caixa, a diretoria entende que, por Paquetá, o investimento teria grandes chances de valer a pena.

Para tentar destravar essa incerteza inicial, o Flamengo contou com a ajuda do estafe de Paquetá. Em primeiro momento, os representantes do jogador atuam a favor do Rubro-Negro pela liberação.

DESEJO DE PAQUETÁ

Esse é o principal fator que motiva o Flamengo na negociação. O jogador sempre deu prioridade ao clube que o revelou, e as conversas se estendem desde antes do veredicto do julgamento de apostas na Inglaterra.

Mesmo que tenha sido absolvido, Paquetá se desgastou e já tinha na cabeça que buscaria novos ares. O objetivo é deixar a Europa, tanto que ele rechaçou algumas sondagens de clubes do Velho Continente.

O Rubro-Negro aparece não só pelo coração, mas, também, por conta do projeto. Apesar de ter passado por clubes de expressão na Europa, o meio-campista conquistou apenas uma Liga Conferência, pelo West Ham. A chegada ao Flamengo, se concretizada, serve para mudar isso.

Paquetá e Flamengo já têm um acordo verbal nos bastidores. Resta, portanto, convencer o West Ham de que a venda é a melhor opção no momento.