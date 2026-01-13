SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Koné Zie Mohamed, zagueiro de 18 anos da base do Palmeiras, assinou contrato com o Alviverde em novembro do ano passado, mas perdeu a chance de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano porque seu registro ultrapassou o prazo estipulado pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

No entanto, o defensor pode ser recompensado com uma chance entre os profissionais do Palmeiras neste Campeonato Paulista.

O QUE ACONTECEU

Koné foi promovido ao grupo de apoio dos atletas da base do Palmeiras e tem treinado com os profissionais durante a pré-temporada. Nesta semana e na passada, o marfinense participou das atividades com a comissão técnica de Abel Ferreira.

O defensor tem 1,93 m de altura e é uma das apostas do Alviverde para o futuro. O Palmeiras assinou com Koné até setembro de 2028 e acredita que ele pode ser um dos principais nomes da base nos próximos anos.

O Palmeiras registrou o atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF horas antes dele aparecer entre os inscritos do Paulista. Ele está regularizado para atuar no profissional, só depende de Abel Ferreira.

nesta terça-feira (13), Abel Ferreira tem à disposição para a zaga Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. Este último, de 19 anos, está inscrito na Copinha, e pode desfalcar o profissional nas fases decisivas da competição.

O zagueiro é o nome de maior destaque de um projeto iniciado pelo Palmeiras em 2023, quando o clube começou a enviar, periodicamente, olheiros para a África. Vários nomes foram analisados e testados, e Koné foi quem mais impressionou.

KONÉ JÁ FALA PORTUGUÊS E ESTÁ NO RADAR DE ABEL

Koné está no Palmeiras desde 2023, mas só disputou torneios amistosos e não oficiais por ser estrangeiro. Mesmo assim, segundo Lucas Andrade, técnico do sub-20, ele está totalmente ambientado ao Brasil e já fala português.

"O Koné está no Palmeiras há quase três anos. Ele não pôde ficar aqui em função da regra da Fifa que não permite a transferência de jogadores menores de 18 anos. Então, ele ficava com a gente por um período e depois retornava para a África. Ele fez 18 anos recentemente e passa a ser atleta do Palmeiras em definitivo. É um menino extremamente inteligente e há um ano e meio ele já fala português. Fala muito bem com os meninos, então com a gente não tem nenhuma questão de comunicação", disse Lucas em entrevista ao UOL em dezembro do ano passado.

"Isso mostra o quanto ele é inteligente, o quanto já se integrou nesse tempo. A expectativa é muito grande por conta do nível de entrega do trabalho. É um jogador que também já está sendo monitorado pela nossa equipe profissional, então que seja um grande ano para ele, porque já está esperando isso há algum tempo", acrescentou.