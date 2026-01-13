SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Xabi Alonso se despediu do Real Madrid, nesta terça-feira (13), em postagem nas redes sociais. Entre os brasileiros presentes no atual elenco, apenas Rodrygo se manifestou após a saída do espanhol.

O comandante admitiu que sua passagem pelo time merengue "não saiu como gostaríamos". Xabi deixou o time merengue após o vice-campeonato da Supercopa da Espanha, em derrota por 3 a 2 para o Barcelona.

Mesmo assim, ele destacou que deixa o Real "com respeito, gratidão e orgulho de ter feito meu melhor". Ele foi anunciado em maio do ano passado e acumulou insucessos em campo e também polêmicas com parte do elenco.

"Conclui-se esta etapa profissional, e não saiu como nós gostaríamos. Treinar o Real Madrid foi uma honra e responsabilidade. Agradeço ao clube, aos jogadores e sobretudo à torcida e aos madridistas pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e o orgulho de ter feito o melhor possível", disse o treinador.

REAÇÃO DOS JOGADORES

A saída de Xabi foi marcada pelo silêncio de parte do elenco madridista nas redes sociais. O time merengue anunciou nesta segunda-feira (12) a saída do espanhol, assim como seu substituto, Álvaro Arbeloa. Ele, inclusive, já comandou o treino desta terça-feira.

Entre os brasileiros, Rodrygo se manifestou, enquanto Vinicius Jr. e Éder Militão optaram pelo silêncio. O camisa 7 se incomodou algumas vezes após ser substituído por Xabi. O episódio mais marcante aconteceu em clássico contra o Barcelona.

Mister, obrigado por cada dia compartilhado, pela confiança, pelo aprendizado e pelos momentos vividos. Te desejo muito sucesso no caminho que virá. Que sua carreira siga crescendo. Tudo de melhor sempre. Rodrygo, nos Stories do Instagram

Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Franco Mastantuono e Brahim Díaz não se manifestaram até o momento.

Já Mbappé, Courtois, Camavinga e Valverde desejaram sucesso ao comandante na sequência da carreira. O atacante francês, inclusive, foi o grande pilar do time de Xabi Alonso.

Obrigado pela confiança desde o primeiro dia. Eu me lembrarei de você como um técnico que tinha ideias claras e que sabe muitas coisas sobre futebol. Boa sorte no seu próximo capítulo. Mbappé, nos Stories do Instagram