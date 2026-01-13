SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians acertou a contratação do meio-campista Matheus Pereira, que estava no Fortaleza e chega por empréstimo. O jogador, revelado pelo Timão, volta ao clube após uma década longe.

LEMBRA DELE?

Matheus Pereira surgiu com destaque na base do Corinthians. Atuando como um camisa 10, ele chegou a defender as seleções de base do Brasil.

Mas a passagem ficou marcada por um erro na final da Copinha de 2016. Corinthians e Flamengo empataram por 2 a 2 ?com um gol de Matheus Pereira para o Timão? e a decisão foi para os pênaltis. O meia desperdiçou sua cobrança ao tentar uma cavadinha e mandar para fora. O Fla venceu a disputa por 3 a 2.

Ele já tinha jogado no profissional antes disso. Em 2015, o meio-campista disputou alguns minutos do jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, e foi titular na eliminação para o Santos, na Copa do Brasil.

A venda para o Empoli, da Itália, veio seis meses após o erro na final da Copinha. A partir daí, Matheus começou a ter uma vida de andarilho no futebol europeu.

Entre 2017 e 2022, o meia passou por seis clubes. Foram eles: Empoli e Juventus (Itália), Bordeaux e Dijon (França), Paraná (Brasil) e Barcelona B (Espanha).

Foi neste período em que ele conviveu com Cristiano Ronaldo e Messi. Ele conheceu o português na passagem pelo time profissional da Juventus e chegou a atuar lado a lado com ele. Depois, no Barcelona B, chegou a treinar com o argentino, mas não jogou ao seu lado.

Tive a oportunidade de conviver um pouco mais com o Cristiano, falar um pouco mais e ele é um animal, digamos assim. A sede que tem de vencer, a competitividade que ele tem. Era competitivo até nos treinos [...] O Messi era mais fechado, na dele, mas trabalhando era incrível a qualidade que ele tinha de resolver situações. Matheus Pereira, ao jornal O Povo

AUGE EM TIME MODESTO E VOLTA AO BRASIL

Mesmo com grandes clubes no currículo, o auge de Matheus Pereira foi no modesto Eibar. O time espanhol foi o que mais contou com o meia durante a carreira dele. O meio-campista disputou 108 jogos pela equipe, marcou quatro gols e deu 14 assistências. Foram três temporadas por lá.

A volta para o Brasil veio no ano passado. Matheus foi contratado pelo Fortaleza após deixar o Eibar, mas não conseguiu ajudar o time a evitar o rebaixamento para a Série B. Foram 20 jogos, com dois gols e três assistências ? uma delas no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, em São Paulo.

Matheus Pereira voltou ao Brasil com estilo de jogo diferente. Antes um meia mais armador e ofensivo, o jogador se tornou um segundo volante, que recua para iniciar as jogadas e que pisa menos na área adversária.

O meia volta ao Corinthians em empréstimo válido até o final da temporada. O clube paulista pagará todo o salário de Matheus Pereira durante o período.