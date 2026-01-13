SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os playoffs da NFL começaram com vitórias suadas e que definiram seis classificados para a fase de Divisional Round.
BALANÇO DO WILD CARD
Quatro dos seis jogos tiveram placares ajustados e emoção até o fim. Melhor para Los Angeles Rams, Chicago Bears, Buffalo Bills e San Francisco 49ers, que eliminaram Carolina Panthers, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars e Philadelphia Eagles, respectivamente.
Houston Texans e New England Patriots tiveram vitórias mais tranquilas. As equipes bateram Pittsburgh Steelers e Los Angeles Chargers por placares elásticos, com mais de uma posse de bola de diferença.
Os resultados definiram que não haverá um bicampeão consecutivo. O Philadelphia Eagles, que conquistou o Super Bowl na última temporada, sucumbiu frente ao San Francisco 49ers mesmo jogando em casa e deu adeus ao sonho.
O sonho brasileiro está de pé. Cairo Santos, kicker do Chicago Bears, teve mais uma atuação consistente e segue na briga para se tornar o primeiro atleta nascido no Brasil a conquistar o Super Bowl.
A liga ainda pode ter um campeão inédito nesta temporada. Houston Texans e Buffalo Bills seguem vivos e são os únicos entre os times restantes que ainda não conquistaram um Super Bowl. Jacksonville Jaguars e Carolina Panthers estavam no páreo, mas ficaram pelo caminho.
RESULTADOS DO WILD CARD
10/1 - Carolina Panthers 31 x 34 Los Angeles Rams10/1 - Chicago Bears 31 x 27 Green Bay Packers11/1 - Jacksonville Jaguars 24 x 27 Buffalo Bills11/1 - Philadelphia Eagles 19 x 23 San Francisco 49ers11/1 - New England Patriots 16 x 3 Los Angeles Chargers12/1 - Pittsburgh Steelers 6 x 30 Houston Texans
COMO FICA AGORA?
A próxima fase dos playoffs terá a entrada de Seattle Seahawks (NFC) e Denver Broncos (AFC). As equipes fizeram as melhores campanhas em suas conferências e ganharam o direito de pular a fase de Wild Card.
Os confrontos foram definidos justamente com base nas campanhas das equipes. Seahawks e Broncos pegaram os piores times que avançaram no Wild Card em cada conferência. Os dois restantes de cada lado formaram o outro confronto.
O Divisional Round terá um clássico. Seattle Seahawks e San Francisco 49ers são rivais históricos e vão se enfrentar no jogo que abre esta fase da competição.
JOGOS DO DIVISIONAL ROUND
17/1 (sábado)
18h30 - Denver Broncos x Buffalo Bills
22h - Seattle Seahawks x San Francisco 49ers
18/1 (domingo)
17h - New England Patriots x Houston Texans
20h30 - Chicago Bears x Los Angeles Rams