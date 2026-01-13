SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphinha tem se tornado o personagem central dos clássicos entre Barcelona e Real Madrid. O brasileiro do Barça se consolidou de vez como um algoz do rival após guiar sua equipe rumo ao título da Supercopa da Espanha, no último domingo.
ALGOZ CRUEL
Raphinha marcou dois dos três gols da vitória do Barcelona por 3 a 2. Aliás, ir às redes duas vezes no mesmo jogo contra o principal rival tem sido algo recorrente para o atacante.
O camisa 11 marcou dois gols numa mesma partida em três dos últimos quatro jogos que fez contra o Real Madrid. O Barça saiu vencedor em todas elas.
Raphinha tem sete gols e três assistências defendendo o Barcelona contra o Real Madrid. Ao todo, ele participou de 12 edições do clássico e conseguiu reverter o cenário dos primeiros jogos contra o rival, quando ficava longe do protagonismo.
A atuação do último domingo ajudou a escancarar ainda mais a crise no Real nesta temporada. O clube de Madri anunciou a saída do técnico Xabi Alonso e acumulou mais um vexame na temporada ? foi vice para o Barcelona, perdeu por 5 a 2 para o Atlético de Madri, levou 4 a 0 do PSG no Mundial e perdeu jogos importantes contra Liverpool e Manchester City na Champions.
RECORDE NA MIRA
Os dois gols de domingo fizeram Raphinha ficar muito perto de um recorde. O atacante soma sete gols no clássico espanhol e aparece só um atrás de Vini Jr. na lista dos maiores artilheiros brasileiros do confrontos entre Barcelona e Real Madrid.
Antes do jogo de domingo, Raphinha aparecia ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Giovanni, com cinco gols no clássico. Ele pulou para sete e passou Ronaldo Fenômeno e Evaristo de Macedo, que têm seis.
Raphinha terá, ao menos, mais um clássico para disputar nesta temporada. Real Madrid e Barcelona se enfrentam no dia 10 de maio, pelo Campeonato Espanhol. O número de confrontos aumentará se eles se encontrarem na Champions ou na Copa do Rei.
BRASILEIROS COM MAIS GOLS EM REAL X BARCELONA
1 - Vini Jr. - 8 gols
2 - Raphinha - 7 gols
3 - Evaristo de Macedo e Ronaldo Fenômeno - 6 gols
4 - Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Giovanni - 5 gols
5 - Neymar, Rodrygo e Romário - 3 gols
RAPHINHA CONTRA O REAL A PARTIR DE 2024*
11/1/2026 - Barcelona 3 x 2 Real Madrid - dois gols
11/5/2025 - Barcelona 4 x 3 Real Madrid - dois gols
26/4/2025 - Barcelona 3 x 2 Real Madrid - nada
12/1/2025 - Real Madrid 2 x 5 Barcelona - dois gols e uma assistência
26/10/2024 - Barcelona 4 x 0 Real Madrid - um gol e uma assistência
21/4/2024 - Real Madrid 3 x 2 Barcelona - uma assistência
*antes de 2024, Raphinha disputou seis clássicos e passou em branco