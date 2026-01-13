SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta terça-feira (13) como novo técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa afirmou que quer um Vinicius Jr que "se diverte e dança".

O QUE ACONTECEU

O treinador disse ter "uma sorte enorme de contar com um dos jogadores mais desequilibrantes do mundo". Arbeloa comandou, nesta terça-feira (13), sua primeira atividade como técnico da equipe principal. Até a saída de Xabi, ele comandava o Real Madrid Castilha (time B do Real).

Ele também evitou comentar as polêmicas entre Vinicius Jr e Xabi Alonso. O camisa 7 chegou a xingar o então comandante merengue após ser substituído no clássico contra o Barcelona, em outubro do ano passado, pelo Campeonato Espanhol.

Não me coloco em cenários que não aconteceram comigo. Tenho uma sorte enorme de contar com um dos jogadores mais desequilibrantes do mundo. E é isso que queremos ver, um Vini que se diverte e que dança. Isso é o que quero ver. Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid

O comandante afirmou que "todos os jogadores partem do zero" e quer um Real Madrid que volte a ganhar. Neste momento, o clube é o segundo colocado do Espanhol ?com quatro pontos a menos do que o líder Barcelona ? e ocupa o sétimo lugar da Liga dos Campeões.

Este clube é ganhar, ganhar e voltar a ganhar. É o nosso DNA. Isso nos levou a encher as prateleiras. Quando era jogador, recebi estes valores do vestiário e esta era minha obsessão. [...] Comigo, todos os jogadores partem do zero. É um novo começo para todos. Acredito que todos os jogadores estão com muita vontade e já me mostraram seu entusiasmo. Álvaro Arbeloa

O Real Madrid encara a Albacete, nesta quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei.