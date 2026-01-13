RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - De contrato renovado com o Flamengo, o técnico Filipe Luís foi uma das pessoas que conversou com Lucas Paquetá e transmitiu o projeto do Rubro-Negro em repatriar o jogador.

O QUE ACONTECEU

O primeiro contato do treinador aconteceu ainda ano passado, mas na ocasião as negociações com o West Ham não avançaram.

Agora Paquetá foi mais incisivo na vontade de retornar ao Flamengo. Porém, precisa encarar a difícil missão de convencer o clube inglês a vendê-lo em meio à luta contra o rebaixamento na Premier League.

Além do desejo do jogador, o Rubro-Negro conta a seu favor com a parceria com o próprio staff do meia. São eles que têm negociado diretamente com o West Ham e passado à diretoria do clube as condições da transação.

Inicialmente, os ingleses sinalizam com valores na casa dos 50 milhões de libras (57 milhões de euros ou R$ 357 milhões). O Flamengo não atingirá esta quantia, mas entende que consegue esticar a corda até cerca de 40 milhões de euros (R$ 251 milhões).

De acordo com o colunista do UOL, Rodrigo Mattos, uma reunião entre as partes acontecerá ainda nesta semana. O objetivo é tentar convencer o West Ham a reduzir a pedida contando com a vontade de Lucas Paquetá.