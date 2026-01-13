SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vitor Roque deve ser a novidade do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, na Arena Crefisa Barueri, pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (13) na Academia de Futebol e o atacante Vitor Roque, que se recuperava de uma entorse leve no tornozelo, participou da atividade integrado ao elenco.

O Tigrinho deve ser relacionado pela primeira vez após ficar fora da estreia contra a Portuguesa. Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Raphael Veiga e Flaco López também foram preservados pela comissão técnica.

O técnico Abel Ferreira comandou atividades táticas no treino desta terça-feira (13) antes do primeiro clássico do ano.

O Palmeiras busca sua 100ª contra o Santos pelo Paulista. O retrospecto tem 99 triunfos alviverde, 55 alvinegros e 45 empates.