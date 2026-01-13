A TV Brasil inicia, nesta terça-feira (13), a exibição do Campeonato Capixaba 2026 com o confronto entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco de Venda Nova. A partida vai ao ar para todo o país, com sinal gerado pela emissora parceira TVE Espírito Santo, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A jornada esportiva, ao vivo, começa às 21h20, preparando o público para a bola rolar às 21h30, direto do Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Sobre o Campeonato Capixaba

O Campeonato Capixaba 2026 tem início no dia 13 de janeiro e previsão de encerramento em 28 de março. A competição mantém o formato adotado nas últimas edições. Na primeira fase os dez clubes participantes se enfrentam em turno único. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série B estadual.

As fases eliminatórias (quartas de final, semifinais e final) serão disputadas em jogos de ida e volta. A única novidade desta edição é o retorno da vantagem esportiva nas quartas de final: os quatro primeiros colocados da primeira fase terão o mando de campo no jogo decisivo e avançam em caso de igualdade no placar agregado.

Participam do Campeonato Capixaba 2026 os oito clubes remanescentes da temporada anterior: Rio Branco-ES e Porto Vitória (campeão e vice de 2025), Desportiva Ferroviária e Vitória-ES (semifinalistas), além de Real Noroeste, Rio Branco de Venda Nova, Vilavelhense e Capixaba. Completam a lista o Serra e o Forte FC, campeão e vice da Série B do estadual.

Além do título estadual, a competição garante vagas em torneios nacionais. O campeão assegura participação nas Copas do Brasil e Centro-Oeste, além da Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. O vice-campeão conquista vaga na Copa do Brasil.

Jornada esportiva da TV Brasil em 2026

Além do Campeonato Capixaba, a TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), começa o ano de 2026 com os jogos de outros dois campeonatos estaduais de futebol. Estão confirmados na programação os confrontos pela disputa dos Campeonatos Baiano, Capixaba e Cearense.

As transmissões na telinha para todo o país serão geradas a partir das emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A cobertura das partidas nos estádios, a narração e os comentários serão realizados pelas equipes dos canais dos três estados: TVE Bahia, TVE Espírito Santo e TV Ceará.

