SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians ajustou nesta terça-feira (13) os últimos detalhes para a contratação do meia Matheus Pereira, por empréstimo até o fim do ano.

Corinthians e Fortaleza, clube detentor dos direitos do jogador, acertaram no início da semana as bases financeiras do contrato. O acordo prevê uma opção de compra fixada -os valores não foram divulgados.

O atleta está em São Paulo, já realizou exames médicos e esteve no CT Joaquim Grava nos últimos dias. Matheus Pereira retorna à equipe que o revelou dez anos depois de deixar o Brasil para construir carreira no exterior. Nesse período, atuou por equipes da Itália, França e Espanha, incluindo Juventus e Barcelona.

O time paulista prepara o anúncio e a apresentação do jogador. O clube aguarda somente a emissão de algumas documentações para oficializar a contratação do atleta.

BOA RELAÇÃO ENTRE OS CLUBES

O Corinthians apostou na boa relação institucional com a diretoria do Fortaleza para viabilizar a negociação.

Novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz deixou o clube cearense mantendo proximidade com as lideranças da SAF do Laion, o que facilitou o diálogo entre as partes. Ele, inclusive, foi consultado durante o processo de escolha de Pedro Martins como seu sucessor no cargo de CEO do Fortaleza, dando referências positivas sobre o profissional.

Além disso, Corinthians e Fortaleza já mantinham uma relação institucional considerada saudável antes mesmo da chegada de Marcelo Paz ao Parque São Jorge, o que contribuiu para um ambiente de negociação mais amistoso nesta primeira tratativa com o dirigente agora no lado oposto.

Durante as conversas pelo empréstimo de Matheus Pereira, o Corinthians também se colocou à disposição para auxiliar o Fortaleza na montagem do elenco para a Série B do Brasileirão, inclusive com a possibilidade de ceder jogadores que não estejam nos planos do técnico Dorival Júnior.