(UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Laura Raupp, uma das principais promessas do surfe nacional, sofreu um incidente durante sua bateria nesta terça-feira (13) no Mundial Júnior da WSL, nas Filipinas. A atleta foi atingida por uma água-viva logo no início da disputa e acabou eliminada.

"Tive um incidente com uma caravela logo no início da minha bateria. Me queimei bastante no braço, isso acabou me desestabilizando, já que sou alérgica. Estou cuidando da minha saúde, logo estarei bem e de volta 100%", disse a surfista nas redes sociais.

O QUE ACONTECEU

No domingo (11), Laura foi a única brasileira que estreou com vitória, garantindo vaga direta nas oitavas de final da competição.

Porém, nesta terça, ela acabou atingida pela água-viva e acabou eliminada ao somar 12,23 pontos contra 13,66 de Catalina Zariquiey, do Peru, que avançou às quartas.

ESTADO DE LAURA

Em contato com a reportagem, a mãe da surfista, Giorgia Maciel, detalhou o estado da filha:

"Ela está com uma reação alérgica geral, com febre, dor no corpo e tosse. Como foi atingida no início da bateria por uma caravela bem grande, teve que remover os tentáculos, e acabou fazendo esforço físico por cerca de 30 minutos. O veneno se espalhou, então ela está se sentindo muito mal", disse Giorgia Maciel à reportagem.

Giorgia ainda contou que a atleta estava com tanta dor que não conseguia raciocinar direito.

"Ela estava com tanta dor que não conseguia raciocinar direito; quando ficava parada, doía muito. Mas foi atendida rapidamente, medicada e está sendo monitorada"

MOMENTO MÁGICO

O incidente atrapalhou a participação de Laura, que vive o melhor momento da carreira. A surfista de 19 anos é atualmente a nona colocada no Challenger Series, a divisão de acesso à elite do surfe mundial, onde as sete primeiras vagas garantem acesso à elite em 2026.

Além disso, Laura é atual campeã brasileira e sul-americana de surfe, reforçando seu status de grande promessa.

PRÓXIMA PARADA: PIPELINE

O próximo compromisso de Laura será em 29 de janeiro, em Pipeline, no Havaí, uma das ondas mais desafiadoras do mundo. A atleta terá a chance de retomar sua sequência de bons resultados e seguir lutando por uma vaga no Mundial de Surfe da WSL.