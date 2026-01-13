SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador australiano Josh Cavallo, primeiro atleta de futebol profissional em atividade a se declarar homossexual, acusou o Adelaide United, seu ex-clube, de homofobia. O time negou as acusações.

Cavallo, de 26 anos, afirmou que deixou o clube por decisões internas motivadas por sua orientação sexual. Em postagem nas redes sociais, ele escreveu: "É difícil aceitar que meu próprio clube era homofóbico", disse Josh Cavallo em postagem no Instagram.

O atleta contou que ficou afastado dos jogos por razões que, segundo ele, não tinham relação com lesão ou desempenho. "Decisões foram tomadas por pessoas no poder que bloquearam minhas oportunidades, não por causa do meu talento, mas por causa de quem eu escolhi amar", afirmou o jogador.

Cavallo relatou também ter se sentido isolado e questionou se fez bem ao tornar pública sua orientação sexual. "Fiquei com raiva porque as pessoas achavam que eu estava fora por lesão, quando na verdade foi a homofobia interna que me manteve no banco", declarou.

O Adelaide United negando as acusações através de uma nota oficial. "O clube está extremamente desapontado com as alegações e rejeita categoricamente qualquer sugestão de homofobia. Todas as decisões de escalação são tomadas apenas por critérios esportivos", afirmou.

O clube também destacou o compromisso com a inclusão e lembrou que realiza ações como a Pride Cup, evento anual contra a homofobia no futebol. "O Adelaide United sempre se comprometeu a promover um ambiente inclusivo para jogadores, funcionários e torcedores", diz outro trecho do comunicado.

Josh Cavallo se tornou referência para atletas LGBTQIA+ ao se assumir gay em 2021. Desde então, ele tem sido voz ativa contra a homofobia no esporte, participando de campanhas e eventos em defesa da diversidade.

O jogador deixou o Adelaide United em 2025 e atualmente atua na Inglaterra, em um time semiprofissional. Apesar do episódio, agradeceu à cidade de Adelaide e aos torcedores pelo apoio: "Adelaide é onde encontrei minhas asas. Aos fãs e apoiadores: obrigado pela paixão e apoio. Vocês merecem honestidade e sucesso. Foi incrível jogar diante de vocês", publicou Cavallo.