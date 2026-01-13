SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou, na tarde desta terça-feira (13), a contratação do volante Maycon, ex-Corinthians.
O acordo é válido até dezembro de 2028. Maycon já está em Belo Horizonte desde a semana passada e foi aprovado nos exames médicos.
O volante ex-Corinthians posou com a nova camisa no anúncio do Galo. Ele está disponível para atuar na equipe de Jorge Sampaoli.
Maycon atuava pelo clube paulista desde 2022. O atleta de 28 anos, que pertencia ao Shakhtar e chegou sem custos, acabou emprestado seguidamente diante da guerra na Ucrânia.