SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico mais longevo do atual quadro da NFL, Mike Tomlin, foi desligado do Pittsburgh Steelers na tarde desta terça-feira (13).

Tomlin, que estava na equipe desde 2007, optou por deixar o cargo. A informação é do presidente dos Steelers, Art Rooney.

O treinador comandou a franquia no título do Super Bowl em 2009. Além disto, levou o time aos playoffs em 13 oportunidades.

Ele "passa o bastão" da longevidade no cargo para Andy Reid, que comanda o Kansas City Chiefs desde 2013.

VEJA O COMUNICADO DOS STEELERS

Durante nossa reunião nesta terça-feira (13), o técnico Tomlin me informou que decidiu deixar o cargo. Obviamente, estou extremamente grato ao Mike por todo o trabalho árduo, dedicação e sucesso que compartilhamos nos últimos 19 anos. É difícil para mim colocar em palavras o nível de respeito e apreço que tenho por Tomlin. Ele conduziu a franquia ao nosso sexto título do Super Bowl e levou o time aos playoffs 13 vezes durante sua gestão, incluindo oito conquistas da AFC North em sua carreira. Seu histórico de nunca ter uma temporada com saldo negativo em 19 anos provavelmente nunca será igualado.