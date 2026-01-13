SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou, na tarde desta terça-feira (13), as datas e os horários das oito primeiras rodadas do Brasileiro. O torneio começa no final deste mês.
Quatro jogos inauguram o Brasileiro: Atlético-MG x Palmeiras, Inter x Athletico, Coritiba x Bragantino e Vitória x Remo entram em campo às 19h do dia 28 ? a noite ainda reserva outros quatro embates.
O primeiro clássico está marcado para a 2ª rodada, com São Paulo x Santos. A partida entre os paulistas ocorrerá no dia 4 de fevereiro.
Bahia x Chapecoense, Botafogo x Vitória e Flamengo x Mirassol, todos pela 4ª rodada, ainda tem data indefinida. A CBF optou por não divulgar os horários diante das fases preliminares da Libertadores e da Recopa Sul-Americana.
VEJA JOGOS E HORÁRIOS
1ª RODADA
(qua) 28/01, 19h: Atlético-MG x Palmeiras28/01, 19h: Internacional x Athletico28/01, 19h: Coritiba x Red Bull Bragantino28/01, 19h: Vitória x Remo28/01, 19h30: Fluminense x Grêmio28/01, 20h: Mirassol x Vasco da Gama28/01, 20h: Chapecoense x Santos28/01, 21h30: São Paulo x Flamengo(qui) 29/01, 20h30: Corinthians x Bahia29/01, 21h30: Botafogo x Cruzeiro
2ª RODADA
(qua) 04/02, 19h: Flamengo x Internacional04/02, 19h: Red Bull Bragantino x Atlético-MG04/02, 20h: Santos x São Paulo04/02, 20h: Remo x Mirassol04/02, 21h30: Palmeiras x Vitória04/02, 21h30: Grêmio x Botafogo(qui) 05/02, 19h: Bahia x Fluminense05/02, 20h: Vasco da Gama x Chapecoense05/02, 21h30: Cruzeiro x Coritiba(qua) 18/02, 19h30: Athletico x Corinthians
3ª RODADA
(ter) 10/02, 21h30: Vitória x Flamengo(qua) 11/02, 19h: Mirassol x Cruzeiro11/02, 19h: Chapecoense x Coritiba11/02, 20h: Atlético-MG x Remo11/02, 21h30: Vasco da Gama x Bahia11/02, 21h30: São Paulo x Grêmio(qui) 12/02, 19h: Athletico x Santos12/02, 19h30: Fluminense x Botafogo12/02, 20h: Corinthians x Red Bull Bragantino12/02, 21h30: Internacional x Palmeiras
4ª RODADA
(qua) 25/02, 19h: Red Bull Bragantino x Athletico25/02, 19h: Remo x Internacional25/02, 20h: Cruzeiro x Corinthians25/02, 21h30: Grêmio x Atlético-MG25/02, 21h30: Palmeiras x Fluminense(qui) 26/02, 19h: Santos x Vasco da Gama26/02, 20h: Coritiba x São PauloA definir: Bahia x ChapecoenseA definir: Botafogo x VitóriaA definir: Flamengo x Mirassol
5ª RODADA
(ter) 10/03, 21h30: Mirassol x Santos(qua) 11/03, 19h: Atlético-MG x Internacional11/03, 19h: Athletico x Botafogo11/03, 20h: Bahia x Vitória11/03, 21h30: Flamengo x Cruzeiro11/03, 21h30: Corinthians x Coritiba(qui) 12/03, 19h: Remo x Fluminense12/03, 19h30: Vasco da Gama x Palmeiras12/03, 20h: São Paulo x Chapecoense12/03, 21h30: Grêmio x Red Bull Bragantino
6ª RODADA
(sáb) 14/03, 18h30: Vitória x Atlético-MG14/03, 20h30: Botafogo x Flamengo(dom) 15/03, 16h: Fluminense x Athletico15/03, 16h: Santos x Corinthians15/03, 16h: Internacional x Bahia15/03, 18h30: Palmeiras x Mirassol15/03, 18h30: Coritiba x Remo15/03, 20h30: Red Bull Bragantino x São Paulo15/03, 20h30: Cruzeiro x Vasco da Gama(seg) 16/03, 20h: Chapecoense x Grêmio
7ª RODADA
(qua) 18/03, 19h: Bahia x Red Bull Bragantino18/03, 19h: Palmeiras x Botafogo18/03, 19h30: Athletico x Cruzeiro18/03, 20h: Atlético-MG x São Paulo18/03, 20h: Mirassol x Coritiba18/03, 21h30: Santos x Internacional18/03, 21h30: Vasco da Gama x Fluminense(qui) 19/03, 19h: Grêmio x Vitória19/03, 20h: Flamengo x Remo19/03, 21h30: Chapecoense x Corinthians
8ª RODADA
(sáb) 21/03, 16h: Red Bull Bragantino x Botafogo21/03, 18h30: Fluminense x Atlético-MG21/03, 21h: São Paulo x Palmeiras(dom) 22/03, 16h: Vasco da Gama x Grêmio22/03, 16h: Cruzeiro x Santos22/03, 16h: Athletico x Coritiba22/03, 16h: Remo x Bahia22/03, 18h30: Internacional x Chapecoense22/03, 18h30: Vitória x Mirassol22/03, 20h30: Corinthians x Flamengo