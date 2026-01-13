SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo atuando fora de casa, o Manchester City se impôs diante do Newcastle, venceu por 2 a 0 e saiu na frente por uma vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa. O duelo de ida da semifinal foi disputado na tarde desta terça-feira (13) no St. James' Park. Semenyo e Cherki anotaram os gols da partida.

A vantagem da equipe de Pep Guardiola só não foi maior por questão de centímetros. Semenyo completou um escanteio de joelho, mas Haaland, segundo a arbitragem, atrapalhou as ações do goleiro Pope em posição irregular. O lance, ocorrido na 2ª etapa, demorou quatro minutos para ser anulado.

Os times decidem a vaga na final no dia 3 de fevereiro, desta vez em Manchester. O vencedor vai lutar pelo troféu contra Arsenal ou Chelsea, que estão do outro lado da chave.

COMO FOI O JOGO

A partida começou equilibrada, e cada time teve uma boa chance de marcar antes dos dez minutos. Os mandantes assustaram com Wissa, que recebeu cruzamento e finalizou para fora. O City respondeu na mesma moeda, mas o passe de Bernardo Silva não encontrou Haaland.

O ritmo caiu, e o clima esquentou aos 30 minutos. O inglês O'Reilly sofreu uma falta do brasileiro Joelinton, não gostou e reagiu. Resultado? Os dois bateram boca, trocaram empurrões e foram advertidos com cartão amarelo. Quem também tomou cartão foi Matheus Nunes, que atingiu Gordon.

Os times voltaram dos vestiários mais elétricos, e Semenyo abriu o placar para os visitantes. Após cruzamento de Doku, Bernardo Silva desviou na pequena área e viu o ganês balançar as redes, marcando seu segundo gol em dois jogos pela equipe e cravando o 1 a 0.

A arbitragem ganhou os holofotes em um gol invalidado justamente de Semenyo. O reforço do City completou um escanteio de joelho e conseguiu superar Pope, mas não aumentou a vantagem no marcador. O motivo? Haaland, no momento do desvio, estava centímetros à frente dos defensores. O lance demorou quatro minutos para ser anulado pelo VAR, fato que gerou nove minutos de acréscimo ? e que desencadeou o gol de Cherki, já no último lance: 2 a 0.