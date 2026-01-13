SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista esportivo e ex-vereador Josias Lacour, de 67 anos, morreu nesta terça-feira (13) em Curitiba.

A notícia foi confirmada pela FPF (Federação Paranaense de Futebol). A entidade, no entanto, não divulgou a causa da morte.

Lacour era ícone da imprensa paranaense. Ele ganhou destaque no programa "Viva o Futebol", da Rádio Cultura, ainda nos anos 70, e atuava como repórter em diferentes jogos do estado.

Em 1992, foi eleito vereador em Curitiba. Atuou na esfera política por oito anos antes e tornou-se funcionário da Secretaria Municipal de Esporte de Curitiba.

As últimas publicações do Instagram de Lacour se dividiram entre esporte e política. Em meio ao apoio a Eduardo Pimentel nas últimas eleições municipais da capital do Paraná, ele relembrava os tempos como jornalista esportivo em outros posts.

LEIA NOTA DA FPF

A Federação Paranaense de Futebol e o presidente Hélio Cury Filho lamentam o falecimento, nesta terça-feira (13), do jornalista e radialista Josias Lacour, que teve atuação relevante na imprensa esportiva paranaense.

Lacour tinha 67 anos, era jornalista, radialista, professor e escritor. Além disso, foi vereador em Curitiba por dois mandatos, entre 1992 e 2000, e estava atuando como funcionário da Secretaria Municipal de Esporte de Curitiba.

A causa da morte ainda não foi confirmada. A FPF decretou um minuto de silêncio em todas as partidas da terceira rodada do Paranaense 2026 em respeito à memória de Josias Lacour.