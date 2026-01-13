SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro João Fonseca foi confirmado como o 4º cabeça de chave no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.

Fonseca jogará a sua primeira competição em 2026. O tenista de 21 anos, que venceu o torneio em questão no ano passado, é o número 30 do ranking e se recupera de uma lesão na região lombar.

O ATP de Buenos Aires ocorre entre os dias 9 e 16 de fevereiro e é disputado no saibro. O evento faz parte da preparação de muitos atletas para torneios mais pesados da temporada.

Como cabeça de chave, Fonseca evitará duelos com os principais favoritos nas primeiras rodadas. Nomes como Lorenzo Musetti, Francisco Cerúndolo e Luciano Darderi estão na mesma situação do brasileiro.