SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras bateu o Vitória nos pênaltis por 3 a 2, na noite desta terça-feira (13), na Arena Barueri, e avançou para a terceira fase da Copinha.
A partida ficou marcada por um gol irregular do Alviverde no tempo normal e um pênalti polêmico na decisão por penalidades.
O tempo normal acabou empatado em 3 a 3 e a reta final teve quatro gols em oito minutos. Victor Gabriel abriu o placar para o Palmeiras, e Hiago empatou para o Vitória. Gean colocou o Leão na frente, e Juan Gabriel empatou. Alejandro fez o terceiro do Vitória, e Victor Gabriel voltou a empatar o jogo.
Agora o Alviverde enfrenta o Flamengo de Guarulhos, que eliminou o Monte Roraima, que estava no grupo do Alviverde.
COMO FORAM OS PÊNALTIS
Kauã Lira bateu o primeiro pênalti do Palmeiras e converteu. Juninho foi para a primeira cobrança do Vitória e também marcou o gol. 1 a 1.
Victor Gabriel converteu o segundo pênalti do Palmeiras. Emerson Buiu bateu no meio do gol e também marcou para o Vitória.
Pimenta bateu o terceiro pênalti do Palmeiras e marcou o gol. Gean foi para a terceira cobrança do Vitória, a bola bateu nas pernas do goleiro Aranha, quicou dentro do gol e voltou para as mãos do goleiro. A arbitragem não validou o pênalti.
Robson bateu o quarto pênalti do Palmeiras, e Ezequiel pegou. Juan Gabriel poderia empatar a disputa de pênaltis, mas chutou no travessão.
Sorriso foi para a quinta cobrança para classificar o Palmeiras, e Ezequiel defendeu. Kauan Victor poderia levar o Vitória para as alternadas, mas também chutou no travessão, e classificou o Palmeiras.
COMO FOI O JOGO
O Palmeiras abriu o placar logo aos 8 minutos do 1º tempo. O lateral esquerdo André Lucas cruzou bola na área, e o atacante Victor Gabriel desviou na primeira trave para abrir o placar.
Victor Gabriel estava em posição irregular, mas a assistente Viviane Pereira Lopes não levantou a bandeira, e o árbitro Paulo Ricardo Pereira Fernandes confirmou o gol. A Copinha não tem a tecnologia do VAR para revisão de lances.
O Palmeiras dominou as ações do 1º tempo, mas não criou mais chances claras de gol após abrir o placar. O Vitória melhorou no reta final da primeira parte, mas não levou perigo ao gol de Aranha.
Já o cenário da segunda etapa foi diferente, o Vitória voltou mais organizado e criou boas chances até empatar o jogo aos 14 minutos. Hiago recebeu dentro da área e chutou forte, cruzado, sem chances para o goleiro do Palmeiras.
Mesmo após empatar o jogo, o Vitória seguiu em cima do Palmeiras e chegou à virada. Aos 33, Gean chutou forte rasteiro, de fora da área, e a bola entrou no cantinho direito do goleiro Aranha. 2 a 1 para o Vitória.
Dois minutos depois, Juan Gabriel empatou o jogo para o Palmeiras. Após cobrança de escanteio, Coutinho escorou de cabeça para dentro da pequena área, e Juan Gabriel só empurrou para o gol aberto. 2 a 2.
Aos 39, Alejandro colocou o Vitória na frente mais uma vez. O zagueiro Pimenta cortou a bola mal, e ela sobrou livre para o argentino camisa 10 do Leão. Ele arriscou da entrada da área e colocou a bola no ângulo de Aranha, sem chances de defesa. 3 a 2.
O Palmeiras mais uma vez empatou o jogo. Aos 41, Sorriso achou cruzamento perfeito para Victor Gabriel, que antecipou a marcação e cabeceou para o chão para empatar o jogo. 3 a 3.