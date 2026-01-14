(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil se despediu do Mundial Júnior da WSL nesta quarta-feira (14), encerrando sua participação na competição disputada nas Filipinas. Os últimos representantes brasileiros foram eliminados nas quartas de final do masculino, em um dia marcado pelo domínio australiano.

Na primeira bateria dos homens, Rickson Falcão enfrentou o australiano Lennix Smith e acabou superado em um duelo equilibrado. Smith foi o destaque do dia ao conquistar a maior nota da rodada, um 8,17, somando 14,74 pontos contra 13,40 do brasileiro, que se despediu da competição.

Na sequência, foi a vez de Gabriel Klaussner dizer adeus ao torneio. O brasileiro teve pela frente Dane Henry, um dos favoritos ao título, e encontrou dificuldades diante da consistência do adversário. O australiano venceu a bateria por 14,50 a 10,16, garantindo vaga na semifinal.

DOMÍNIO AUSTRALIANO

Com as eliminações dos brasileiros, a Austrália confirmou seu forte desempenho no Mundial Júnior.

O país chega à semifinal masculina com três representantes. Lennix Smith e Dane Henry, algozes dos brasileiros, se enfrentam na primeira semifinal, enquanto Winter Vincent, outra grande promessa australiana, disputa a segunda vaga na decisão contra Nadav Attar, atleta que compete por Israel, mas é radicado na Costa Rica.

No feminino, já sem brasileiras desde as quartas de final, as semifinais também estão definidas. A havaiana Vaihitimahana Inso encara a australiana Isla Huppatz, enquanto a promessa mundial Sierra Kerr, também da Austrália, enfrenta a sensação do País Basco, Janire Gonzalez Etxabarri.

A próxima chamada do Mundial Júnior da WSL acontece nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da WSL e pelo site da entidade.