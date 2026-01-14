SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além da montagem do elenco, o Corinthians busca reduzir custos em outros setores ligados ao futebol.

Esse foi um desafio firmado pelo presidente Osmar Stábile com o departamento financeiro do clube ainda no fim do ano passado, durante a elaboração do orçamento para 2026.

TRUNFOS PARA O SUCESSO

As chegadas de Júlio Manso e Thiago Ayres ao departamento de futebol passam por esse objetivo. Os dois profissionais foram indicados pelo novo executivo de futebol, Marcelo Paz, com quem trabalharam no Fortaleza. Eles substituem Hamilton Correia e José Carlos Freitas Júnior, o Zeca, nas áreas de logística e administrativa do CT Joaquim Grava.

Dentro desse desafio, Manso e Ayres avaliam a possibilidade de reduzir gastos por meio de parcerias institucionais com marcas e empresas capazes de fornecer produtos ou prestar serviços que fazem parte do dia a dia do futebol corintiano.

Um modelo semelhante foi adotado pela dupla durante o período em que trabalhou no Fortaleza, com resposta considerada bem-sucedida.

Por ora, Júlio e Thiago ainda estão conhecendo o novo ambiente de trabalho e avaliam de que forma os modelos aplicados no clube cearense podem ser adaptados à realidade do Corinthians, considerando sua estrutura e seu quadro de pessoal.

APOIO A PAZ

O principal objetivo de Júlio Manso e Thiago Ayres no Corinthians é dar respaldo ao trabalho de Marcelo Paz no comando do setor, embora tenham o desafio de auxiliar na redução de custos do departamento de futebol,

Diferentemente do Fortaleza, onde toda a operação passava por Paz, no Timão a ideia é que o executivo concentre o máximo possível de suas atenções nas decisões esportivas. Esse é mais um ponto que justifica as contratações de Julio e Thiago, que, por já trabalharem há anos com Marcelo, estão integrados ao modus operandi do dirigente, o que reduz o tempo de adaptação.

Manso e Ayres, inclusive, evitam ao máximo se envolver em assuntos diretamente ligados ao futebol, deixando esse campo sob responsabilidade de Paz.