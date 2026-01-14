SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Jhon Arias deu sinal verde para o Palmeiras, e o clube deve avançar nas negociações para tirar o colombiano de 28 anos do Wolverhampton, da Inglaterra.

A reportagem apurou que as conversas entre o Palmeiras e o estafe do jogador foram positivas, e Arias está disposto a retornar ao futebol brasileiro. O meia admira o trabalho feito na Academia de Futebol e deixar o futebol europeu nesta janela de transferências não seria um problema.

O colombiano quer um time competitivo, já que no Wolves a situação é dramática. A equipe é a lanterna do Campeonato Inglês com apenas 7 pontos em 21 jogos disputados. Na temporada são 25 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 17 derrotas.

Além disso, o atleta quer recuperar o nível que apresentou nos últimos anos no Fluminense para chegar em alta na Copa do Mundo. Arias atua com frequência (disputou 23 dos 26 jogos da equipe na temporada), mas seus números são modestos: 2 gols e 1 assistência.

Pelo Fluminense, Arias somou 230 jogos, 47 gols e deu 5 assistências. O atleta conquistou a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024, e dois bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. Ele se encaixa no perfil de jogador que o Palmeiras busca para 2026.

Procurado pela reportagem, o Palmeiras não quis comentar a possível negociação.

PALMEIRAS TEM QUE BATER PEDIDA DO WOLVES E CLÁUSULA PRÓ-FLU

O Wolverhampton pagou 17 milhões de euros (R$ 110 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em metas, para tirar Arias do Flu em julho do ano passado.

A ideia do clube inglês é recuperar esses R$ 110 milhões, já que as metas ainda não foram batidas. O Palmeiras tem condições de fazer esse investimento ?superou esses valores no ano passado com as chegadas de Paulinho e Vitor Roque.

Além disso, o Fluminense colocou uma cláusula na venda do jogador em que o clube tem preferência de compra em caso de retorno de Arias ao Brasil. O Palmeiras teria que superar essa concorrência.