SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol anunciou a contratação de Rafaela Esteves. A nova executiva de futebol vai comandar a revolução no time feminino do clube do interior paulista.

A reportagem teve acesso a detalhes do acerto.

O TIME FEMININO DO MIRASSOL

Rafaela tem mais de dez anos na administração de equipes de futebol feminino. Ela teve passagens por Corinthians e Ferroviária, dois dos maiores expoentes da modalidade no Brasil.

Nos clubes citados, ela atuou no planejamento técnico das temporadas, na gestão orçamentária e organização estrutural. Em resumo, esteve diretamente envolvida em todo o dia a dia das equipes.

Ela vai liderar a estruturação do time feminino do Mirassol. Ao longo de 100 anos de história, essa é a primeira vez que o Leão Caipira estará representado na modalidade.

O clube do interior paulista planeja adquirir um novo Centro de Treinamento para as jogadoras, com equipamentos modernos. O momento é de investimento na categoria.

O time feminino do Mirassol surge por conta da exigência da Conmebol. Para disputar a Libertadores no masculino, é necessário que os clubes tenham uma equipe de jogadoras.

O Leão Caipira promete uma entrevista coletiva ainda em janeiro. O objetivo é detalhar mais o projeto do futebol feminino no Mirassol.