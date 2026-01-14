SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio criticou o time após a classificação nos pênaltis contra o Vitória, nesta terça-feira (13), pela Copa São Paulo.

"Nunca gostei de ganhar na base sem merecer. E parabéns ao Vitória pelo jogo! Mas seguimos, principalmente por vocês, torcida que canta e vibra, que merecem todos os créditos. Vamos por mais", disse Sampaio nas redes sociais.

O coordenador explicou que a "bronca" não tem relação com as polêmicas de arbitragem, mas sim com o desempenho do time no duelo pela segunda fase da Copinha. O Palmeiras saiu na frente, mas viu o Vitória buscar a virada e só levou a disputa para os pênaltis aos 41 minutos do segundo tempo, quando Sorriso fez o 3 a 3.

"Não estou falando sobre o erro de arbitragem, pois sofremos muito contra, até porque não acho premeditado. Falo sobre merecimento da equipe no jogo, entrega, espírito de mata-mata, plantar bem para aprender na base, porque no profissional não tem meio-termo."

AS POLÊMICAS DA PARTIDA

Vitor Gabriel, autor do primeiro gol alviverde, estava em posição irregular, mas a assistente Viviane Pereira Lopes não levantou a bandeira, e o árbitro Paulo Ricardo Pereira Fernandes confirmou o gol. A Copinha não tem a tecnologia do VAR para revisão de lances.

Já na disputa de pênaltis, a cobrança de Gean, do Vitória, não foi computada. Gean foi para a terceira cobrança do Vitória, a bola bateu nas pernas do goleiro Aranha, quicou dentro do gol e voltou para as mãos do goleiro. A arbitragem não validou o pênalti.

O Palmeiras Alviverde enfrentará o Flamengo de Guarulhos pela terceira fase da Copinha. A partida será nesta quinta-feira (15), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri.