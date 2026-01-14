SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen contou como foi passar parte da infância ao lado do "tio" Michael Schumacher. O alemão, dono de sete títulos mundiais da categoria, foi companheiro de equipe do pai de Max, Jos Verstappen, na Benetton, em 1994.

"Uma lembrança maravilhosa, repleta de fotos e vídeos. Como meu pai, Jos, foi companheiro de equipe de Schumacher na Benetton em 1994, as famílias mantiveram contato por muitos anos depois disso. Chegamos a passar alguns feriados juntos. Eu o conhecia como Tio Michael", disse Verstappen ao portal suíço Blick.

Max ainda apontou uma semelhança entre ele e Schumacher: "Ele era um piloto que trabalhava incansavelmente e deu tudo de si. Para ele, só a vitória importava, independentemente de como era alcançada. Na pista, ele era completamente focado, assim como eu. Mas em casa, cuidava de sua família e dava a eles a atenção que mereciam", afirmou.

O piloto da Red Bull, porém, não espera repetir o feito do "tio" e conquistar sete títulos mundiais de F-1: "Depois de mais de 230 corridas, meu objetivo certamente não é alcançar sete títulos mundiais. Não há nada mais importante para mim que a minha família e amigos. Eles são a motivação que você só pode conseguir em casa", disse o holandês.

RELAÇÃO COM GABRIEL BORTOLETO

Verstappen disse ter uma "relação particularmente boa" com o brasileiro, que estreou na Fórmula 1 na última temporada. O holandês, inclusive, já indicou Bortoletto ?atualmente na Audi? para a Red Bull.

"Quanto mais você ganha, menos pilotos você encontra facilmente no paddock. Eu tenho uma relação particularmente boa com o Bortoleto, porque nós já pilotamos várias corridas de simulador na mesma equipe. Além disso, eu o ajudei um pouco na Fórmula 3 e na Fórmula 2 anteriormente. O Gabriel é uma pessoa normal."

O holandês, inclusive, já apontou similaridades entre sua abordagem e a de Bortoleto: "Eu acho que o desejo de ser melhor, de aprender, o amor de correr em geral, ele [Bortoleto] é muito apaixonado por isso. Ele é como um cara normal, o que eu valorizo muito, porque neste mundo isso pode mudar rapidamente. Mas ele tem um coração muito bom, e eu acho que isso é muito importante", contou em novembro do ano passado.

Os dois se conheceram em 2017, quando Bortoleto ainda estava no kart. O brasileiro, inclusive, tietou o holandês, que estava no kartódromo em Ádria, na Itália, para ver amigos e aproveitou para cumprimentar o chefe da CRG, equipe onde atuou quando jovem, e encontrou Bortoleto.