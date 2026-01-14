SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Ryan será emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza na mesma negociação que envolve a ida do meia Matheus Pereira ao clube paulista -também por empréstimo.
Ryan será cedido com opção de compra fixada ao término do empréstimo. O volante não tem muito espaço com o técnico Dorival Júnior.
A reportagem apurou que o Fortaleza solicitou o empréstimo do volante corintiano para liberar Matheus Pereira. O estafe do jogador chegou a um acordo de bases salariais com o clube cearense e o acerto aconteceu.
Além de Ryan, o Corinthians pagará um valor ao Fortaleza pela chegada de Matheus Pereira por empréstimo ?a quantia não foi revelada. Também há uma opção de compra fixada ao término do contrato.
Matheus Pereira já está em São Paulo, realizou exames médicos e visitou o CT Dr. Joaquim Grava. Ele deve ser anunciado pelo Corinthians ainda nesta semana. Cria da base do Timão, ele volta ao clube uma década após sair.
O Fortaleza será o segundo clube de Ryan na carreira. Também criado na base do Corinthians, ele subiu ao profissional em 2023, disputou 59 jogos e marcou um gol. O volante conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil com o time no ano passado.